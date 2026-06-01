Concert Shashlika Un été à Bious Laruns dimanche 21 juin 2026.

Laruns

Concert Shashlika Un été à Bious

Guinguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Des steppes balkaniques aux fjords du Nord, des polyphonies géorgiennes aux maqams d’Orient, Shashlika trace une ligne invisible que seule la musique connaît. Chants bulgares, berceuses ukrainiennes, complaintes arméniennes, ballades scandinaves… Autant de mémoires vivantes, réarrangées pour voix de femmes et instruments acoustiques. La voix humaine, la plus ancienne des présences, redevient ici ce qu’elle a toujours été un pont entre les peuples, entre les vivants et les absents.

Restauration sur place. .

Guinguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me

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English : Concert Shashlika Un été à Bious

L’événement Concert Shashlika Un été à Bious Laruns a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées