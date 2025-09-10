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Projection The Melting Point Laruns

Projection The Melting Point Laruns

Projection The Melting Point Laruns jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
16 Avenue de la Gare
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Laruns

Projection The Melting Point

16 Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Découvrez le quotidien des chercheurs glaciologues en charge d’étudier l’évolution des glaciers pyrénéens. La projection sera suivie d’un échange animé par Sarah Caverivière, Parc national des Pyrénées.
Réservations nécessaires (places limitées).   .

16 Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59 

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English : Projection The Melting Point

L’événement Projection The Melting Point Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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