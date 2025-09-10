Projection The Melting Point Laruns
Projection The Melting Point Laruns jeudi 23 juillet 2026.
Laruns
Projection The Melting Point
16 Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Découvrez le quotidien des chercheurs glaciologues en charge d’étudier l’évolution des glaciers pyrénéens. La projection sera suivie d’un échange animé par Sarah Caverivière, Parc national des Pyrénées.
Réservations nécessaires (places limitées). .
16 Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59
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English : Projection The Melting Point
L’événement Projection The Melting Point Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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