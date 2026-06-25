concert showcase Johnny JANGLE Vincey

Vincey

concert showcase Johnny JANGLE

2 allée Julie-Victoire Daubié Vincey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Johnny Jangle est un trio funk rock français formé à Nancy, porté par un groove authentique, une énergie scénique contagieuse et une formation atypique un batteur qui chante, un bassiste qui danse et un guitariste à la puissance mélodique. Leur style s’inscrit dans la lignée du funk rock énergique popularisé par les Red Hot Chili Peppers, tout en explorant parfois une sonorité rap rock plus brute et instinctive, à la manière de Jack White.

En plus de 50 concerts en deux ans, Johnny Jangle a partagé la scène avec Electro Deluxe et de Sinclair, s’est produit aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et bénéficie de l’accompagnement de la Scène des Musiques Actuelles de Nancy. Leur musique se distingue par son groove communicatif, sa cohésion et un lien fort avec le public à chaque performanceTout public

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2 allée Julie-Victoire Daubié Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 9 71 04 21 72

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English :

Johnny Jangle is a French funk-rock trio formed in Nancy, driven by an authentic groove, infectious stage energy, and an unconventional lineup: a drummer who sings, a bassist who dances, and a guitarist with melodic power. Their style follows in the footsteps of the energetic funk rock popularized by the Red Hot Chili Peppers, while occasionally exploring a rawer, more instinctive rap-rock sound, in the vein of Jack White.

With over 50 concerts in two years, Johnny Jangle has shared the stage with Electro Deluxe and Sinclair, performed at the 2024 Paris Olympics, and receives support from the Scène des Musiques Actuelles de Nancy. Their music stands out for its infectious groove, its cohesion, and a strong connection with the audience at every performance.

L’événement concert showcase Johnny JANGLE Vincey a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION