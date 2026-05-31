Visite gratuite du musée militaire de Vincey, Musée militaire, Vincey

Visite gratuite du musée militaire de Vincey 18 – 20 septembre Musée militaire Vosges

l’entrée sera gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Retour dans le passé, en immersion dans l’histoire militaire, le temps d’une visite. Le musée de Vincey s’inscrit dans une partie des bâtiments en briques rouges des filatures Boussac, ancien fleuron de l’industrie textile et situé aux portes de la bataille de la trouée de Charmes en août 1914. Tout un symbole, puisque sont présentés les souvenirs et uniformes du Général de Castelnau, vainqueur de cette bataille et surnommé le sauveur de Nancy pour avoir stoppé les Allemands à l’entrée de la cité des Ducs de Lorraine.

Musée militaire 11 rue d’alsace 88450 Vincey Vincey 88450 Vosges Grand Est 0671174086 Sur plus de 1500 m2 et deux niveaux, le musée constitue une véritable rétrospective, riche et variée des guerres les plus marquantes de 1914 à celle du Golfe en passant par la seconde guerre mondiale, l’Indochine et la Guerre d’Algérie. Vous découvrirez un aperçu très large des matériels. Y sont exposés 150 mannequins en situation, des canons et véhicules en état de fonctionnement, une reconstitution de tranchée et des milliers d’objets et souvenirs des guerres du XXème siècle. Vous ressortirez époustouflé par la quantité et la qualité des pièces présentées ! Grand parking, possibilité pour les clubs d’anciennes de bénéficier d’un parking particulier

Retour dans le passé, en immersion dans l’histoire militaire, le temps d’une visite. Le musée de Vincey s’inscrit dans une partie des bâtiments en briques rouges des filatures Boussac, ancien fleuron…