Fête de la musique salle des sports Vincey

Vincey

Fête de la musique

salle des sports rue des tisserands Vincey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 23:59:00

Date(s) :

2026-06-19

Venez assister aux concerts et prestations musicales de mélodie folk, Vividanse Vincey, familyum forever, Choeur et Choré

Buvette et restauration sur placeTout public

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salle des sports rue des tisserands Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 6 07 25 95 81

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English :

Come and enjoy concerts and musical performances by: mélodie folk, Vividanse Vincey, familyum forever, Choeur et Choré

Refreshments and catering on site

L’événement Fête de la musique Vincey a été mis à jour le 2026-05-26 par OT EPINAL ET SA REGION