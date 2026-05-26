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Fête de la musique salle des sports Vincey

Fête de la musique salle des sports Vincey vendredi 19 juin 2026.

Lieu : salle des sports

Adresse : rue des tisserands

Ville : 88450 Vincey

Département : Vosges

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Vincey

Fête de la musique

salle des sports rue des tisserands Vincey Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 23:59:00

Date(s) :
2026-06-19

Venez assister aux concerts et prestations musicales de mélodie folk, Vividanse Vincey, familyum forever, Choeur et Choré
Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

salle des sports rue des tisserands Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 6 07 25 95 81 

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English :

Come and enjoy concerts and musical performances by: mélodie folk, Vividanse Vincey, familyum forever, Choeur et Choré
Refreshments and catering on site

L’événement Fête de la musique Vincey a été mis à jour le 2026-05-26 par OT EPINAL ET SA REGION