Fête de la musique salle des sports Vincey
Fête de la musique salle des sports Vincey vendredi 19 juin 2026.
Vincey
Fête de la musique
salle des sports rue des tisserands Vincey Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 23:59:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez assister aux concerts et prestations musicales de mélodie folk, Vividanse Vincey, familyum forever, Choeur et Choré
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
salle des sports rue des tisserands Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 6 07 25 95 81
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English :
Come and enjoy concerts and musical performances by: mélodie folk, Vividanse Vincey, familyum forever, Choeur et Choré
Refreshments and catering on site
L’événement Fête de la musique Vincey a été mis à jour le 2026-05-26 par OT EPINAL ET SA REGION