Concert « Si la chapelle m’était conté », Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre, Cavillargues

Informations pratiques

Concert « Si la chapelle m’était conté » Samedi 19 septembre, 16h30 Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre Gard

Au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion de la réouverture de la chapelle au public, assistez au récital de piano de Cédric Bambagiotti, qui vous en contera l’histoire en musique.

Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre Route de Mégiers, 30330 Cavillargues Cavillargues 30330 Gard Occitanie Dans une nature préservée (collines boisées d’essences méditerranéennes) la chapelle, dernier vestige de l’ermitage, est un lieu de culte où perdure la tradition de deux pèlerinages. À 2 km de Cavillargues.

À l’occasion de la réouverture de la chapelle au public, assistez au récital de piano de Cédric Bambagiotti, qui vous en contera l’histoire en musique.

© Pierre Mathieu