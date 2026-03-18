Concert Sinclair + Talisco La Sirène La Rochelle

Concert Sinclair + Talisco

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

En 2026 une nouvelle ère s’annonce pour Sinclair, plus lumineuse et intense que jamais.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

In 2026, a new era dawns for Sinclair, brighter and more intense than ever.

L’événement Concert Sinclair + Talisco La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Nous La Rochelle