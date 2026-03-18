Concert Sinclair + Talisco La Sirène La Rochelle
Concert Sinclair + Talisco La Sirène La Rochelle jeudi 19 novembre 2026.
Concert Sinclair + Talisco
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
En 2026 une nouvelle ère s’annonce pour Sinclair, plus lumineuse et intense que jamais.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
In 2026, a new era dawns for Sinclair, brighter and more intense than ever.
L’événement Concert Sinclair + Talisco La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Nous La Rochelle