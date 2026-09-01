Concert so bowie Le Café des Eaux Sauvages Bilieu

Informations pratiques

Bilieu

Concert so bowie

Le Café des Eaux Sauvages 75 route de Charavines Bilieu Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

LET’S ROCK THIS PLACE ! SO BOWIE c’est Cinq musiciens isérois unis par une même passion David Bowie ! Venez savourer avec nous ces notes et ces sons qui nous font vibrer depuis toujours !!!

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Le Café des Eaux Sauvages 75 route de Charavines Bilieu 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 75 72 49 rose@cafe-eaux-sauvages.fr

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English :

LET’S ROCK THIS PLACE! SO BOWIE is a group of five musicians from Isère united by a shared passion: David Bowie! Come join us in enjoying the music that has always gotten us moving!!!

L’événement Concert so bowie Bilieu a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme du Pays Voironnais