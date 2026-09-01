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AGENDA · Bilieu

Concert so bowie Le Café des Eaux Sauvages Bilieu

vendredi 18 septembre 2026 · Le Café des Eaux Sauvages · Bilieu

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Café des Eaux Sauvages
Adresse
75 route de Charavines
Ville
38850 Bilieu
Département
Isère
Tarif

Bilieu

Concert so bowie

Le Café des Eaux Sauvages 75 route de Charavines Bilieu Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :
2026-09-18

LET’S ROCK THIS PLACE ! SO BOWIE c’est Cinq musiciens isérois unis par une même passion David Bowie ! Venez savourer avec nous ces notes et ces sons qui nous font vibrer depuis toujours !!!
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Le Café des Eaux Sauvages 75 route de Charavines Bilieu 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 75 72 49  rose@cafe-eaux-sauvages.fr

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English :

LET’S ROCK THIS PLACE! SO BOWIE is a group of five musicians from Isère united by a shared passion: David Bowie! Come join us in enjoying the music that has always gotten us moving!!!

L’événement Concert so bowie Bilieu a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme du Pays Voironnais