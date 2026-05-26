Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Route e la Chapelle Gerbamont

Gerbamont

Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges

Route e la Chapelle Chapelle Saint-Del Gerbamont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Le violoncelliste Éric Villeminey et ses amis musiciens sur le thème Splendeurs baroques et virtuosité, des œuvres de Mozart et Vivaldi pour basson et cordes. Participation libre et raisonnée.Tout public

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Route e la Chapelle Chapelle Saint-Del Gerbamont 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69

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English :

Cellist Éric Villeminey and his musician friends on the theme of Baroque Splendors and Virtuosity, works by Mozart and Vivaldi for bassoon and strings. Free and reasonable admission.

L’événement Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Gerbamont a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES