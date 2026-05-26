Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Route e la Chapelle Gerbamont
Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Route e la Chapelle Gerbamont mercredi 29 juillet 2026.
Gerbamont
Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges
Route e la Chapelle Chapelle Saint-Del Gerbamont Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29 22:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Le violoncelliste Éric Villeminey et ses amis musiciens sur le thème Splendeurs baroques et virtuosité, des œuvres de Mozart et Vivaldi pour basson et cordes. Participation libre et raisonnée.Tout public
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Route e la Chapelle Chapelle Saint-Del Gerbamont 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69
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English :
Cellist Éric Villeminey and his musician friends on the theme of Baroque Splendors and Virtuosity, works by Mozart and Vivaldi for bassoon and strings. Free and reasonable admission.
L’événement Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Gerbamont a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES