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Concert soir d’été duo Stann Duguet et Johann Riche Route de la Chapelle Gerbamont

Concert soir d’été duo Stann Duguet et Johann Riche Route de la Chapelle Gerbamont

Concert soir d’été duo Stann Duguet et Johann Riche Route de la Chapelle Gerbamont mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Route de la Chapelle

Adresse : Chapelle Saint-Del

Ville : 88120 Gerbamont

Département : Vosges

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Gerbamont

Concert soir d’été duo Stann Duguet et Johann Riche

Route de la Chapelle Chapelle Saint-Del Gerbamont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Stann Duguet au violoncelle et Johann Riche à l’accordéon, entre classique, jazz et musiques du monde…Tout public
0  .

Route de la Chapelle Chapelle Saint-Del Gerbamont 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69 

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English :

Stann Duguet on cello and Johann Riche on accordion, between classical, jazz and world music…

L’événement Concert soir d’été duo Stann Duguet et Johann Riche Gerbamont a été mis à jour le 2026-05-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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