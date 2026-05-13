Concert soir d’été duo Stann Duguet et Johann Riche Route de la Chapelle Gerbamont

Gerbamont

Concert soir d’été duo Stann Duguet et Johann Riche

Route de la Chapelle Chapelle Saint-Del Gerbamont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Stann Duguet au violoncelle et Johann Riche à l’accordéon, entre classique, jazz et musiques du monde…Tout public

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Route de la Chapelle Chapelle Saint-Del Gerbamont 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69

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English :

Stann Duguet on cello and Johann Riche on accordion, between classical, jazz and world music…

L’événement Concert soir d’été duo Stann Duguet et Johann Riche Gerbamont a été mis à jour le 2026-05-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES