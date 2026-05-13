Concert soir d’été duo Stann Duguet et Johann Riche Route de la Chapelle Gerbamont
Concert soir d’été duo Stann Duguet et Johann Riche Route de la Chapelle Gerbamont mercredi 15 juillet 2026.
Gerbamont
Concert soir d’été duo Stann Duguet et Johann Riche
Route de la Chapelle Chapelle Saint-Del Gerbamont Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15 22:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Stann Duguet au violoncelle et Johann Riche à l’accordéon, entre classique, jazz et musiques du monde…Tout public
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Route de la Chapelle Chapelle Saint-Del Gerbamont 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69
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English :
Stann Duguet on cello and Johann Riche on accordion, between classical, jazz and world music…
L’événement Concert soir d’été duo Stann Duguet et Johann Riche Gerbamont a été mis à jour le 2026-05-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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