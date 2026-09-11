Concert : Soleil Salé, Cour d’honneur du CHU de Rouen, Rouen
vendredi 18 septembre 2026 · Cour d'honneur du CHU de Rouen · Rouen
Informations pratiques
Concert : Soleil Salé Vendredi 18 septembre, 18h30 Cour d’honneur du CHU de Rouen Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Soleil Salé
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.
La chorale Soleil Salé réunit 20 voix pour chanter une ode au partage et au sel de la vie. Né d’une création de chansons menée par Héloïse Divilly — également cheffe de chœur — au sein du service de grossesse pathologique en 2025, ce concert rend hommage à toutes les femmes et familles rencontrées, aux soignant·es, ainsi qu’aux lieux qui accompagnent les parcours de soins. Venue de Sotteville-lès-Rouen, Soleil Salé viendra régaler les papilles du cœur !
– Soleil Salé & Héloïse Divilly –
Cour d’honneur du CHU de Rouen 37 boulevard Gambetta, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Soleil Salé
©Sophie Lulague
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