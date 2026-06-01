Bannans

Concert Solidaire des musi’choeurs etSoluna

Théâtre Bannans Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07 19:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Concert solidaire au profit de l’association Retina participation au chapeau intégralement reversée à l’association. Repli prévu à l’église en cas de mauvais temps. .

Théâtre Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté direction.musicarts@gmail.com

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English : Concert Solidaire des musi’choeurs etSoluna

L’événement Concert Solidaire des musi’choeurs etSoluna Bannans a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS