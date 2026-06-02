Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage cirque enfants et ados Bannans

Stage cirque enfants et ados Bannans mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Chapiteau Festival

Ville : 25560 Bannans

Département : Doubs

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif : 15 15 15 Tarif enfant Tarif enfant

Bannans

Stage cirque enfants et ados

Chapiteau Festival Bannans Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-01

Stage de cirque pour les enfants et les ados.
Inscription par mail.   .

Chapiteau Festival Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86  infotourisme@frasne-drugeon-cfd.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage cirque enfants et ados

L’événement Stage cirque enfants et ados Bannans a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Bannans (Doubs)