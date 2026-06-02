Stage cirque enfants et ados Bannans
Stage cirque enfants et ados Bannans mercredi 1 juillet 2026.
Bannans
Stage cirque enfants et ados
Chapiteau Festival Bannans Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-01
Stage de cirque pour les enfants et les ados.
Inscription par mail. .
Chapiteau Festival Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasne-drugeon-cfd.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage cirque enfants et ados
L’événement Stage cirque enfants et ados Bannans a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS