Bouge ta com’ barbecue pétanque Bannans
Bouge ta com’ barbecue pétanque Bannans mardi 18 août 2026.
Bannans
Bouge ta com’ barbecue pétanque
Terrain de foot Bannans Doubs
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 16:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Organisé par la Junior Association Bouge ta Com’, avec la participation de Mariève Bonnet, animatrice jeunesse à la CFD. A destination des jeunes de 12 à 17 ans. Tournoi de pétanque et barbecue. .
Terrain de foot Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr
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English : Bouge ta com’ barbecue pétanque
L’événement Bouge ta com’ barbecue pétanque Bannans a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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