Bannans

Bouge ta com’ barbecue pétanque

Terrain de foot Bannans Doubs

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Organisé par la Junior Association Bouge ta Com’, avec la participation de Mariève Bonnet, animatrice jeunesse à la CFD. A destination des jeunes de 12 à 17 ans. Tournoi de pétanque et barbecue. .

Terrain de foot Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Bouge ta com’ barbecue pétanque

L’événement Bouge ta com’ barbecue pétanque Bannans a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS