Les ateliers yoga Bannans
Les ateliers yoga Bannans jeudi 27 août 2026.
Bannans
Les ateliers yoga
Salle des fêtes Bannans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27 11:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Initiation au yoga pour les enfants. .
Salle des fêtes Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49
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English : Les ateliers yoga
L’événement Les ateliers yoga Bannans a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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