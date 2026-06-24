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Les ateliers yoga Bannans

Les ateliers yoga Bannans jeudi 27 août 2026.

Adresse
Salle des fêtes
Ville
25560 Bannans
Département
Doubs
Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Bannans

Les ateliers yoga

Salle des fêtes Bannans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27 11:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Initiation au yoga pour les enfants.   .

Salle des fêtes Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49 

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English : Les ateliers yoga

L’événement Les ateliers yoga Bannans a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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