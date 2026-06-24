Bannans

Les ateliers yoga

Salle des fêtes Bannans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:30:00

fin : 2026-08-27 11:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Initiation au yoga pour les enfants. .

Salle des fêtes Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49

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English : Les ateliers yoga

L’événement Les ateliers yoga Bannans a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS