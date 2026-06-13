Bannans

Randonnée nocturne gourmande

Salle des fêtes Bannans Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Les Sapeurs-pompiers des Marais du Drugeon vous donnent rendez-vous pour la 11e édition de leur randonnée nocturne gourmande pédestre ! Profitez d’une soirée conviviale mêlant marche, nature et plaisirs gourmands. Trois parcours accessibles de 8, 10 ou 12 km sont proposés, à choisir

librement le jour même selon vos envies et votre niveau. .

Salle des fêtes Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Randonnée nocturne gourmande

L’événement Randonnée nocturne gourmande Bannans a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS