Randonnée nocturne gourmande Bannans
Randonnée nocturne gourmande Bannans samedi 29 août 2026.
Bannans
Randonnée nocturne gourmande
Salle des fêtes Bannans Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Les Sapeurs-pompiers des Marais du Drugeon vous donnent rendez-vous pour la 11e édition de leur randonnée nocturne gourmande pédestre ! Profitez d’une soirée conviviale mêlant marche, nature et plaisirs gourmands. Trois parcours accessibles de 8, 10 ou 12 km sont proposés, à choisir
librement le jour même selon vos envies et votre niveau. .
Salle des fêtes Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Randonnée nocturne gourmande
L’événement Randonnée nocturne gourmande Bannans a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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