Bannans

Conférence Augustin Fauconnet, sculpteur baroque du Haut-Doubs

Salle des fêtes Bannans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 17:00:00

fin : 2026-11-21 20:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Organisé par Les Amis du Musée, En partenariat avec l’AREB (association pour la rénovation de l’église de Bannans).

L’art baroque se développe dans le Haut-Doubs, à la frontière des territoires protestants de Vaud et de Montbéliard, notamment sous l’impulsion du sculpteur Augustin Fauconnet, enfant du pays. Suivie d’une visite guidée de l’église de Bannans. .

Salle des fêtes Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

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English : Conférence Augustin Fauconnet, sculpteur baroque du Haut-Doubs

L’événement Conférence Augustin Fauconnet, sculpteur baroque du Haut-Doubs Bannans a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS