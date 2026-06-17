Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Augustin Fauconnet, sculpteur baroque du Haut-Doubs Bannans

Conférence Augustin Fauconnet, sculpteur baroque du Haut-Doubs Bannans samedi 21 novembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 25560 Bannans

Département : Doubs

Début : samedi 21 novembre 2026

Fin : samedi 21 novembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Bannans

Conférence Augustin Fauconnet, sculpteur baroque du Haut-Doubs

Salle des fêtes Bannans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 17:00:00
fin : 2026-11-21 20:00:00

Date(s) :
2026-11-21

Organisé par Les Amis du Musée, En partenariat avec l’AREB (association pour la rénovation de l’église de Bannans).
L’art baroque se développe dans le Haut-Doubs, à la frontière des territoires protestants de Vaud et de Montbéliard, notamment sous l’impulsion du sculpteur Augustin Fauconnet, enfant du pays. Suivie d’une visite guidée de l’église de Bannans.   .

Salle des fêtes Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12  contact@admdp.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Augustin Fauconnet, sculpteur baroque du Haut-Doubs

L’événement Conférence Augustin Fauconnet, sculpteur baroque du Haut-Doubs Bannans a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Bannans (Doubs)