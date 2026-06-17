Conférence Augustin Fauconnet, sculpteur baroque du Haut-Doubs Bannans
Conférence Augustin Fauconnet, sculpteur baroque du Haut-Doubs Bannans samedi 21 novembre 2026.
Bannans
Conférence Augustin Fauconnet, sculpteur baroque du Haut-Doubs
Salle des fêtes Bannans Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 17:00:00
fin : 2026-11-21 20:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Organisé par Les Amis du Musée, En partenariat avec l’AREB (association pour la rénovation de l’église de Bannans).
L’art baroque se développe dans le Haut-Doubs, à la frontière des territoires protestants de Vaud et de Montbéliard, notamment sous l’impulsion du sculpteur Augustin Fauconnet, enfant du pays. Suivie d’une visite guidée de l’église de Bannans. .
Salle des fêtes Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Augustin Fauconnet, sculpteur baroque du Haut-Doubs
L’événement Conférence Augustin Fauconnet, sculpteur baroque du Haut-Doubs Bannans a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Bannans (Doubs)
- Stage cirque enfants et ados Bannans 1 juillet 2026
- 21ème Festival de l’Eau Vive Bannans 9 juillet 2026
- Spectacle le dernier mammouth, histoires d’objets Bannans 27 juillet 2026
- Tir à l’arc enfants Bannans 11 août 2026
- Bouge ta com’ barbecue pétanque Bannans 18 août 2026