Tir à l’arc enfants Bannans
Tir à l’arc enfants Bannans mardi 11 août 2026.
Bannans
Tir à l’arc enfants
Bannans Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Initiation au tir à l’arc à destination d’enfants mesurant moins de 1m50. Encadré par David Reymond, éducateur sportif. Inscription obligatoire. .
Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr
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English : Tir à l’arc enfants
L’événement Tir à l’arc enfants Bannans a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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