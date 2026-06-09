Bannans

Tir à l’arc enfants

Bannans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Initiation au tir à l’arc à destination d’enfants mesurant moins de 1m50. Encadré par David Reymond, éducateur sportif. Inscription obligatoire. .

Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Tir à l’arc enfants

L’événement Tir à l’arc enfants Bannans a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS