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Tir à l’arc enfants Bannans

Tir à l’arc enfants Bannans mardi 11 août 2026.

Ville : 25560 Bannans

Département : Doubs

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Bannans

Tir à l’arc enfants

Bannans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Initiation au tir à l’arc à destination d’enfants mesurant moins de 1m50. Encadré par David Reymond, éducateur sportif. Inscription obligatoire.   .

Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86  infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Tir à l’arc enfants

L’événement Tir à l’arc enfants Bannans a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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