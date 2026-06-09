Spectacle le dernier mammouth, histoires d’objets Bannans
Spectacle le dernier mammouth, histoires d’objets Bannans lundi 27 juillet 2026.
Bannans
Spectacle le dernier mammouth, histoires d’objets
Amphithéâtre Bannans Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:00:00
fin : 2026-07-27 18:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Spectacle par la compagnie Truelle Destin.
Comment vous faites, vous, pour ne pas vous ensevelir ? Habituellement, Anouk préfère la compagnie d’objets mais là elle n’a pas le choix, elle va devoir parler avec de vraies personnes. 180 cartons remplis d’objets destinés à la déchet’ doivent être sauvés, et même si son coloc-musicien Charlie trouve que tout peut servir, elle ne peut pas se permettre de tout garder. Alors elle prend son courage à deux mains, et elle vide son sac.
Tout public, à partir de 10 ans. .
Amphithéâtre Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr
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English : Spectacle le dernier mammouth, histoires d’objets
L’événement Spectacle le dernier mammouth, histoires d’objets Bannans a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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