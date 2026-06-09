Bannans

21ème Festival de l’Eau Vive

Amphithéâtre et chapiteau Bannans Doubs

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-09

Organisé par l’Association Culturelle Intercommunale Eau Vive .

4 journées festives autour du spectacle vivant. On fait le plein de théâtre avec des spectacles pour tous, émouvants, engagés, drôle… Retour cette année d’une proposition pour les enfants de plus de 8 ans et ouverture du festival en musique avec du jazz manouche.

Restaurations et buvette sur place. Billetterie en ligne ou sur place le jour même. .

Amphithéâtre et chapiteau Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 11 52 72

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English : 21ème Festival de l’Eau Vive

L’événement 21ème Festival de l’Eau Vive Bannans a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS