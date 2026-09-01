concert solidaire rue de la Libération Docelles

Informations pratiques

Docelles

concert solidaire

rue de la Libération église de Docelles Docelles Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:30:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Deux chanteurs et musiciens d’exception offrent ce programme de variété française dans un objectif caritatif. Ce concert est proposé au profit de la recherche contre le cancer pédiatrique à travers l’opération Grand Est SEPTEMBRE JAUNE.

Venez nombreux.

Entrée libre au chapeauTout public

0 .

rue de la Libération église de Docelles Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 65 67 10 11

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English :

Two exceptional singers and musicians are presenting this program of French variety music for a charitable cause. This concert is being held to benefit pediatric cancer research through the Grand Est region’s “SEPTEMBRE JAUNE” campaign.

We hope to see many of you there.

Free admission; donations welcome

L’événement concert solidaire Docelles a été mis à jour le 2026-08-17 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES