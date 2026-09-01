concert solidaire rue de la Libération Docelles
dimanche 13 septembre 2026 · rue de la Libération · Docelles
Informations pratiques
Docelles
concert solidaire
rue de la Libération église de Docelles Docelles Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:30:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Deux chanteurs et musiciens d’exception offrent ce programme de variété française dans un objectif caritatif. Ce concert est proposé au profit de la recherche contre le cancer pédiatrique à travers l’opération Grand Est SEPTEMBRE JAUNE.
Venez nombreux.
Entrée libre au chapeauTout public
0 .
rue de la Libération église de Docelles Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 65 67 10 11
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English :
Two exceptional singers and musicians are presenting this program of French variety music for a charitable cause. This concert is being held to benefit pediatric cancer research through the Grand Est region’s “SEPTEMBRE JAUNE” campaign.
We hope to see many of you there.
Free admission; donations welcome
L’événement concert solidaire Docelles a été mis à jour le 2026-08-17 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES