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CONCERT SOLIDAIRE La Gaubretière

CONCERT SOLIDAIRE La Gaubretière mercredi 29 avril 2026.

Adresse : 18 Rue de la Frerie

Ville : 85130 La Gaubretière

Département : Vendée

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

La Gaubretière

CONCERT SOLIDAIRE

18 Rue de la Frerie La Gaubretière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 19:30:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

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18 Rue de la Frerie La Gaubretière 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 65 12 99  contact@lechateaudestourellesenvendee.com

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English :

L’événement CONCERT SOLIDAIRE La Gaubretière a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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