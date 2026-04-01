CONCERT SOLIDAIRE La Gaubretière
CONCERT SOLIDAIRE La Gaubretière mercredi 29 avril 2026.
La Gaubretière
CONCERT SOLIDAIRE
18 Rue de la Frerie La Gaubretière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 19:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
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18 Rue de la Frerie La Gaubretière 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 65 12 99 contact@lechateaudestourellesenvendee.com
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English :
L’événement CONCERT SOLIDAIRE La Gaubretière a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne
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