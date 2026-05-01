Concert solidaire Eglise Saint-Romans-lès-Melle

Saint-Romans-lès-Melle

Concert solidaire

Eglise 11 D101 Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Les ateliers vocaux de La Ronde des Jurons donnent leurs voix à l’association Ça passe par toi à l’occasion de deux concerts solidaires.

À propos de Ça passe par toi Il n’y a pas “d’immigrés” en Sud Deux-Sèvres, seulement des personnes à accompagner sur le chemin de la dignité. Le temps d’un concert et même de deux -, les chœurs de la Ronde des Jurons vous emmènent dans un voyage vibrant, entre langues, émotions et humanité partagées. Au profit de l’association Ça passe par toi, ce moment suspendu célèbre la force du collectif et la beauté des voix qui chantent à l’unisson. Michaëlle Griffault et Marie Hesse dirigent leur chœur avec joie, justesse et sensibilité. Les choristes sont épanouis comme des fleurs et leurs voix, toute l’année travaillées ensemble, une caresse pour nos oreilles, une caresse à nos cœurs ouverts.

Participation libre au chapeau, soyez généreux ! .

Eglise 11 D101 Saint-Romans-lès-Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine capassepartoi@gmail.com

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English : Concert solidaire

L’événement Concert solidaire Saint-Romans-lès-Melle a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pays Mellois