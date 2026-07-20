Concert Sonates de Slava Église Saint-Blaise Mazille
samedi 1 août 2026 · Église Saint-Blaise · Mazille
Informations pratiques
Mazille
Concert Sonates de Slava
Église Saint-Blaise Le Bourg Mazille Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Concert SONATES DE SLAVA
Duo violoncelle / piano
Soirée d’ouverture du Festival Musique en Charolais-Brionnais
PROKOFIEV Sonate pour violoncelle et piano op.119
BRITTEN Sonate pour violoncelle et piano op.65
PIAZZOLA Le Grand Tango
Éric-Maria Couturier, violoncelle • Juliana Steinbach, piano
Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026.
22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.
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Église Saint-Blaise Le Bourg Mazille 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
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English : Concert Sonates de Slava
L’événement Concert Sonates de Slava Mazille a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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