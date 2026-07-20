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AGENDA · Mazille

Concert Sonates de Slava Église Saint-Blaise Mazille

samedi 1 août 2026 · Église Saint-Blaise · Mazille

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Église Saint-Blaise
Adresse
Le Bourg
Ville
71250 Mazille
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mazille

Concert Sonates de Slava

Église Saint-Blaise Le Bourg Mazille Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Concert SONATES DE SLAVA
Duo violoncelle / piano
Soirée d’ouverture du Festival Musique en Charolais-Brionnais

PROKOFIEV Sonate pour violoncelle et piano op.119
BRITTEN Sonate pour violoncelle et piano op.65
PIAZZOLA Le Grand Tango
Éric-Maria Couturier, violoncelle • Juliana Steinbach, piano

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026.

22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.

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Église Saint-Blaise Le Bourg Mazille 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 01 04 86  musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert Sonates de Slava

L’événement Concert Sonates de Slava Mazille a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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