Concert « Songs de John Dowland, tradition et modernité », Église Notre-Dame, Clumanc

Informations pratiques

Concert « Songs de John Dowland, tradition et modernité » Vendredi 18 septembre, 14h00 Église Notre-Dame Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Concert avec Isabelle Bonnadier soprano, Anne-Garance Fabre dit Garus violoncelle et Jean Paul Serra clavecin.

Concert organisé par l’Ensemble Baroques-Graffiti et l’Association du Patrimoine de Clumanc dans le cadre du festival Asse Arcadie.

A destination des élèves de l’école de Clumanc.

Église Notre-Dame 4330 La Clapouire, 04330 Clumanc, France Clumanc 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Concert avec Isabelle Bonnadier soprano, Anne-Garance Fabre dit Garus violoncelle et Jean Paul Serra clavecin.

©Verdon Pictures