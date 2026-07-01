Informations pratiques

Trézelles

Concert « Sortie de placard »

Trézelles Trézelles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concert plein air du groupe « Sortie de Placard » organisé par le comité des fêtes

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Trézelles Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr

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English :

Open-air concert by the band « Sortie de Placard, » organized by the festival committee

L’événement Concert « Sortie de placard » Trézelles a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire