AGENDA · Trézelles
Concert « Sortie de placard » Trézelles
jeudi 16 juillet 2026 · Trézelles
Informations pratiques
Trézelles
Concert « Sortie de placard »
Trézelles Trézelles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert plein air du groupe « Sortie de Placard » organisé par le comité des fêtes
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Trézelles Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
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English :
Open-air concert by the band « Sortie de Placard, » organized by the festival committee
L’événement Concert « Sortie de placard » Trézelles a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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