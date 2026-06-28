AGENDA · Trézelles
Fête patronale Trézelles
samedi 22 août 2026 · Trézelles
Informations pratiques
Trézelles
Fête patronale
Le Bourg et salle polyvalente Trézelles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Fête patronale organisé par le comité des fêtes de Trézelles
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Le Bourg et salle polyvalente Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 73 27
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English :
Fête patronale organized by the Trézelles festival committee
L’événement Fête patronale Trézelles a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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