Informations pratiques

Trézelles

Fête patronale

Le Bourg et salle polyvalente Trézelles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Fête patronale organisé par le comité des fêtes de Trézelles

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Le Bourg et salle polyvalente Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 73 27

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English :

Fête patronale organized by the Trézelles festival committee

L’événement Fête patronale Trézelles a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire