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AGENDA · Trézelles

Fête patronale Trézelles

samedi 22 août 2026 · Trézelles

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Le Bourg et salle polyvalente
Ville
03220 Trézelles
Département
Allier
Tarif

Trézelles

Fête patronale

Le Bourg et salle polyvalente Trézelles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Fête patronale organisé par le comité des fêtes de Trézelles
  .

Le Bourg et salle polyvalente Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 73 27 

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English :

Fête patronale organized by the Trézelles festival committee

L’événement Fête patronale Trézelles a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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