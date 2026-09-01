AGENDA · Trézelles
Concours belote Salle des fêtes Trézelles
jeudi 10 septembre 2026 · Salle des fêtes · Trézelles
Informations pratiques
Trézelles
Concours belote
Salle des fêtes Le bourg Trézelles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Organisé par le club de l’amitié.
Lots volaille et porc pour tous.
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Salle des fêtes Le bourg Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 70 87
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English :
Organized by the Friendship Club.
Poultry and pork prizes for everyone.
L’événement Concours belote Trézelles a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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