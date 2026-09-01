Concours belote Salle des fêtes Trézelles

Informations pratiques

Trézelles

Concours belote

Salle des fêtes Le bourg Trézelles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 14:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Organisé par le club de l’amitié.

Lots volaille et porc pour tous.

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Salle des fêtes Le bourg Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 70 87

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English :

Organized by the Friendship Club.

Poultry and pork prizes for everyone.

L’événement Concours belote Trézelles a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire