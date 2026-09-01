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AGENDA · Trézelles

Concours belote Salle des fêtes Trézelles

jeudi 10 septembre 2026 · Salle des fêtes · Trézelles

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le bourg
Ville
03220 Trézelles
Département
Allier
Tarif

Trézelles

Concours belote

Salle des fêtes Le bourg Trézelles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Organisé par le club de l’amitié.
Lots volaille et porc pour tous.
  .

Salle des fêtes Le bourg Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 70 87 

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English :

Organized by the Friendship Club.
Poultry and pork prizes for everyone.

L’événement Concours belote Trézelles a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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