Gala de danse Trézelles
samedi 26 septembre 2026 · Trézelles
Informations pratiques
Trézelles
Gala de danse Classique et Flamenco
Salle des fêtes de Trézelles Trézelles Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Gala de danse flamenco organisé par l’association des Petits rats du Val de Besbre le samedi 26 septembre à 17h
.
Salle des fêtes de Trézelles Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 49 32 19 lespetitsratsduvaldebesbre@gmail.com
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English :
Flamenco dance gala organized by the Petits rats du Val de Besbre association on Saturday, September 26, at 5:00 p.m.
L’événement Gala de danse Classique et Flamenco Trézelles a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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