Gala de danse Trézelles

Informations pratiques

Trézelles

Gala de danse Classique et Flamenco

Salle des fêtes de Trézelles Trézelles Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Gala de danse flamenco organisé par l’association des Petits rats du Val de Besbre le samedi 26 septembre à 17h

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Salle des fêtes de Trézelles Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 49 32 19 lespetitsratsduvaldebesbre@gmail.com

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English :

Flamenco dance gala organized by the Petits rats du Val de Besbre association on Saturday, September 26, at 5:00 p.m.

L’événement Gala de danse Classique et Flamenco Trézelles a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire