AGENDA · Trézelles
Loto Trézelles
samedi 17 octobre 2026 · Trézelles
Informations pratiques
Trézelles
Loto
Trézelles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Loto organisé par le Club de l’Amitié dans la salle polyvalente à partir de 14h !
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Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 70 87
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English :
Bingo hosted by the Club de l’Amitié in the multipurpose hall starting at 2 p.m.!
L’événement Loto Trézelles a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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