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AGENDA · Trézelles

Loto Trézelles

samedi 17 octobre 2026 · Trézelles

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Ville
03220 Trézelles
Département
Allier
Tarif

Trézelles

Loto

Trézelles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Loto organisé par le Club de l’Amitié dans la salle polyvalente à partir de 14h !
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Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 70 87 

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English :

Bingo hosted by the Club de l’Amitié in the multipurpose hall starting at 2 p.m.!

L’événement Loto Trézelles a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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