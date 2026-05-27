Concert Sortie de plage — Art Big Band de Trouville-sur-Mer Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Trouville-sur-Mer
Concert Sortie de plage — Art Big Band de Trouville-sur-Mer Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Trouville-sur-Mer mardi 28 juillet 2026.
Trouville-sur-Mer
Concert Sortie de plage — Art Big Band de Trouville-sur-Mer
Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28 18:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Trouville-sur-Mer accueille le 28 juillet de 17h à 18h30 un concert gratuit Sortie de plage de l’Art Big Band, près du terrain de pétanque. Une fin de journée en plein air au rythme d’une formation locale bien connue du public.
Rendez-vous incontournable de la scène musicale locale, l’Art Big Band de Trouville-sur-Mer est de retour pour une nouvelle édition des concerts Sortie de plage . Le mardi 28 juillet, la formation investit l’espace à proximité du terrain de pétanque de 17 h à 18 h 30, pour un concert gratuit en plein air. Une belle façon de clore une journée de plage au son d’une formation qui connaît parfaitement son public et son territoire.
Infos pratiques
– Date mardi 28 juillet
– Horaires 17 h 18 h 30
– Lieu terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer
– Entrée libre .
Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
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English : Concert Sortie de plage — Art Big Band de Trouville-sur-Mer
On 28 July, from 5 to 6.30pm, Trouville-sur-Mer will be hosting a free beach outing concert by the Art Big Band, near the petanque pitch. An open-air end to the day to the rhythm of a local band well known to the public.
L’événement Concert Sortie de plage — Art Big Band de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Trouville
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