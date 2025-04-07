Conférence — L’intelligence artificielle, qu’est-ce que c’est ? La Médiathèque Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Conférence — L’intelligence artificielle, qu’est-ce que c’est ?

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

La Médiathèque de Trouville-sur-Mer accueille une conférence gratuite consacrée à l’intelligence artificielle, animée par les conseillers numériques du département.

La Médiathèque de Trouville-sur-Mer accueille une conférence gratuite consacrée à l’intelligence artificielle, animée par les conseillers numériques du département. Le mardi 21 juillet, de 10 h à 12 h, l’occasion de démystifier ce sujet qui s’invite de plus en plus dans le quotidien, avec des intervenants formés pour le rendre accessible à tous les publics.

Infos pratiques

– Date mardi 21 juillet

– Horaires 10 h 12 h

– Lieu la Médiathèque, Trouville-sur-Mer

– Entrée gratuite

– Réservation 02 50 31 00 23 .

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23

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English : Conférence — L’intelligence artificielle, qu’est-ce que c’est ?

The Médiathèque in Trouville-sur-Mer is hosting a free conference on artificial intelligence, led by the department’s digital advisers.

L’événement Conférence — L’intelligence artificielle, qu’est-ce que c’est ? Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville