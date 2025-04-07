Conférence — L’intelligence artificielle, qu’est-ce que c’est ? La Médiathèque Trouville-sur-Mer
Conférence — L’intelligence artificielle, qu’est-ce que c’est ? La Médiathèque Trouville-sur-Mer mardi 21 juillet 2026.
Trouville-sur-Mer
Conférence — L’intelligence artificielle, qu’est-ce que c’est ?
La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
La Médiathèque de Trouville-sur-Mer accueille une conférence gratuite consacrée à l’intelligence artificielle, animée par les conseillers numériques du département.
La Médiathèque de Trouville-sur-Mer accueille une conférence gratuite consacrée à l’intelligence artificielle, animée par les conseillers numériques du département. Le mardi 21 juillet, de 10 h à 12 h, l’occasion de démystifier ce sujet qui s’invite de plus en plus dans le quotidien, avec des intervenants formés pour le rendre accessible à tous les publics.
Infos pratiques
– Date mardi 21 juillet
– Horaires 10 h 12 h
– Lieu la Médiathèque, Trouville-sur-Mer
– Entrée gratuite
– Réservation 02 50 31 00 23 .
La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence — L’intelligence artificielle, qu’est-ce que c’est ?
The Médiathèque in Trouville-sur-Mer is hosting a free conference on artificial intelligence, led by the department’s digital advisers.
L’événement Conférence — L’intelligence artificielle, qu’est-ce que c’est ? Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville
À voir aussi à Trouville-sur-Mer (Calvados)
- Ciné Coup de Cœur Projection & débat autour du film Filles perdues, cheveux gras de Claude Duty Les Cures Marines Trouville-sur-Mer 29 mai 2026
- Randonnée nature À la découverte de la plage et de la mer Debut de la jetée Jean-Claude Brize Trouville-sur-Mer 30 mai 2026
- Opération Serres Ouvertes à Trouville-sur-Mer Chemin du Bois Beauvais Trouville-sur-Mer 30 mai 2026
- Visite commentée — Côté baigneurs Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer 30 mai 2026
- Nettoyage de la plage dans le cadre de l’opération Rivage Propre Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 2 juin 2026