Le Double — Lecture musicale — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Le Double — Lecture musicale — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Du 18 juillet au 20 août 2026, les 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie célèbrent l’altérité à travers près de 130 rendez-vous mêlant littérature, théâtre, musique, danse et cinéma dans 32 villes et villages, avec une programmation pour tous les âges.

Dostoïevski, un comédien de la trempe de François Marthouret et le violon d’Ami Flammer le lundi 20 juillet à 18 h, les Cures Marines accueillent une création rare, à la frontière du théâtre et de la musique.

Le Double, publié en 1846, est l’un des premiers textes du grand romancier russe. L’histoire de Goliadkine, fonctionnaire de Saint-Pétersbourg dont la vie bascule le jour où un double de lui-même surgit et prend peu à peu sa place — au travail, dans sa vie privée — tient autant du cauchemar que de la farce. Tragique et comique, le récit installe une inquiétude tenace, sans jamais trancher ce double est-il réel ou le fruit d’un esprit qui se dérègle ?

François Marthouret, dont le parcours au théâtre et au cinéma croise les noms d’Antoine Vitez, Peter Brook, Costa-Gavras ou François Ozon, assure la sélection des textes et la lecture. À ses côtés, le violoniste Ami Flammer, soliste de renommée internationale, tisse une partition qui épouse et amplifie le vertige du texte. Une soirée de création, dans une jauge intimiste de 80 places.

Infos pratiques

– Date lundi 20 juillet à 18 h

– Lieu Les Cures Marines, Trouville-sur-Mer

– Tarif 20 € — Pass Festival Intégral 320 € (nominatif, valable pour tous les spectacles)

– Jauge limitée 80 places

– Réservation indispensable rencontresdete.fr ou à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

– Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf annulation de la part des organisateurs .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Le Double — Lecture musicale — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

From 18 July to 20 August 2026, the 25th Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie will be celebrating otherness through almost 130 events combining literature, theatre, music, dance and cinema in 32 towns and villages, with a programme for all ages.

L’événement Le Double — Lecture musicale — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville