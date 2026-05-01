Opération Serres Ouvertes à Trouville-sur-Mer Chemin du Bois Beauvais Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Opération Serres Ouvertes à Trouville-sur-Mer

Chemin du Bois Beauvais Centre Technique Municipal Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Serres Ouvertes visitez les serres municipales de Trouville, samedi 30 mai de 10h à 13h. Rencontrez les jardiniers et découvrez les coulisses du fleurissement de la ville. Centre Technique, chemin du Bois Beauvais. Gratuit.

La Ville de Trouville-sur-Mer vous invite à découvrir les coulisses du travail des jardiniers municipaux lors de l’opération Serres Ouvertes , organisée le samedi 30 mai 2026 de 10h à 13h.

À travers cette matinée conviviale et gratuite, le public pourra explorer les serres municipales, comprendre le travail réalisé tout au long de l’année pour le fleurissement de la ville et échanger avec les équipes sur leur savoir-faire, les techniques de culture et l’entretien des espaces verts.

Cette visite permettra également de découvrir l’envers du décor du service des espaces verts et les différentes étapes de préparation des plantations qui embellissent Trouville-sur-Mer au fil des saisons.

Rendez-vous au Centre Technique Municipal, chemin du Bois Beauvais, dans la zone d’emploi de Hennequeville.

Entrée gratuite. .

Chemin du Bois Beauvais Centre Technique Municipal Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Opération Serres Ouvertes à Trouville-sur-Mer

Open greenhouses: visit Trouville’s municipal greenhouses on Saturday 30 May from 10am to 1pm. Meet the gardeners and take a behind-the-scenes look at how the town flowers. Technical Centre, chemin du Bois Beauvais. Free admission.

L’événement Opération Serres Ouvertes à Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Trouville