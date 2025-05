Nettoyage de la plage dans le cadre de l’opération Rivage Propre – Promenade des Planches Trouville-sur-Mer, 27 mai 2025 09:30, Trouville-sur-Mer.

Calvados

Nettoyage de la plage dans le cadre de l’opération Rivage Propre Promenade des Planches Club de plongée (entrée de plage) Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27 09:30:00

fin : 2025-09-09 11:30:00

Date(s) :

2025-05-27

2025-06-03

2025-06-10

2025-06-17

2025-06-24

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

2025-09-02

2025-09-09

2025-09-16

2025-09-23

2025-09-30

2025-10-07

Envie de faire un geste concret pour l’environnement, la mer et la biodiversité ? Rejoignez les chantiers de nettoyage de la plage, ouverts à tous.

Tous les mardis de 9h30 à 11h30, participez à cette action citoyenne simple et utile.

Le point de rendez-vous est fixé devant le club de plongée. Pinces et sacs poubelle sont fournis.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’opération Rivage Propre, qui mobilise les habitants pour préserver le littoral.

Infos pratiques

Distance 1 à 5 km Durée 2 h Niveau facile

Plus d’informations sur www.rivagepropre.com ou au 07 44 55 51 40

Envie de faire un geste concret pour l’environnement, la mer et la biodiversité ? Rejoignez les chantiers de nettoyage de la plage, ouverts à tous.

Tous les mardis de 9h30 à 11h30, participez à cette action citoyenne simple et utile.

Le point de rendez-vous est fixé devant le club de plongée. Pinces et sacs poubelle sont fournis.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’opération Rivage Propre, qui mobilise les habitants pour préserver le littoral.

Infos pratiques

Distance 1 à 5 km Durée 2 h Niveau facile

Plus d’informations sur www.rivagepropre.com ou au 07 44 55 51 40 .

Promenade des Planches Club de plongée (entrée de plage)

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 7 44 55 51 40

English : Nettoyage de la plage dans le cadre de l’opération Rivage Propre

Want to do something concrete for the environment, the sea and biodiversity? Join our beach clean-up projects, open to all.

Every Tuesday from 9.30am to 11.30am, take part in this simple and useful citizen action.

The meeting point is in front of the diving club. Tweezers and garbage can liners are provided.

This initiative is part of the Rivage Propre operation, which mobilizes local residents to preserve the coastline.

Practical info

Distance: 1 to 5 km ? Duration: 2 hours ? Level: easy

Further information on www.rivagepropre.com or 07 44 55 51 40

German : Nettoyage de la plage dans le cadre de l’opération Rivage Propre

Haben Sie Lust, etwas Konkretes für die Umwelt, das Meer und die Artenvielfalt zu tun? Machen Sie mit bei den Strandreinigungsaktionen, die für alle offen sind.

Jeden Dienstag von 9:30 bis 11:30 Uhr können Sie sich an dieser einfachen und nützlichen Bürgeraktion beteiligen.

Der Treffpunkt befindet sich vor dem Tauchclub. Zangen und Müllsäcke werden zur Verfügung gestellt.

Diese Initiative ist Teil der Operation Rivage Propre, die die Einwohner mobilisiert, um die Küste zu schützen.

Praktische Informationen

Entfernung: 1 bis 5 km ? Dauer: 2 Stunden ? Niveau: leicht

Weitere Informationen unter www.rivagepropre.com oder 07 44 55 51 40

Italiano :

Volete fare qualcosa di concreto per l’ambiente, il mare e la biodiversità? Partecipate a uno dei nostri progetti di pulizia delle spiagge, aperti a tutti.

Ogni martedì dalle 9.30 alle 11.30, partecipate a questa semplice e utile azione civica.

Il punto d’incontro è davanti al diving club. Pinzette e sacchi della spazzatura sono forniti.

Questa iniziativa fa parte dell’operazione Rivage Propre, che mobilita gli abitanti della zona per preservare il litorale.

Informazioni pratiche:

Distanza: da 1 a 5 km? Durata: 2 ore ? Livello: facile

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.rivagepropre.com o chiamate il numero 07 44 55 51 40

Espanol :

¿Quiere hacer algo práctico por el medio ambiente, el mar y la biodiversidad? Únete a uno de nuestros proyectos de limpieza de playas, abiertos a todos.

Todos los martes, de 9.30 a 11.30 h, participe en esta sencilla y útil acción cívica.

El punto de encuentro es delante del club de buceo. Se proporcionan pinzas y bolsas de basura.

Esta iniciativa forma parte de la operación Rivage Propre, que moviliza a los vecinos para preservar el litoral.

Información práctica:

Distancia: de 1 a 5 km ? Duración: 2 horas ? Nivel: fácil

Para más información, visite www.rivagepropre.com o llame al 07 44 55 51 40

L’événement Nettoyage de la plage dans le cadre de l’opération Rivage Propre Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Trouville