Visite — Trouville in English Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer

Visite — Trouville in English

Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-08-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Découverte en 1825 par le peintre Charles Mozin, Trouville-sur-Mer devient rapidement une station balnéaire à la mode grâce aux bains de mer. Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine architectural de la ville villas, anciens hôtels et casinos…

Découverte de Trouville-sur-Mer en anglais avec Kate Patterson, trouvillaise de cœur, anime les ateliers d’anglais à la Maison des Jeunes de Trouville.

Cette visite s’effectue sous forme d’un quiz interactif pour anglophones et francophones désireux de pratiquer l’anglais

Durée : 1h30

Public : Tout public

Tarif gratuit.

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne. .

Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

English : Visite — Trouville in English

Discovered in 1825 by painter Charles Mozin, Trouville-sur-Mer quickly became a fashionable seaside resort thanks to its sea bathing. Discover the town’s history and architectural heritage: villas, old hotels and casinos…?

L’événement Visite — Trouville in English Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Trouville