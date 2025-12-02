Visite — Trouville in English Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer
Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-08-10 12:30:00
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10
Découverte en 1825 par le peintre Charles Mozin, Trouville-sur-Mer devient rapidement une station balnéaire à la mode grâce aux bains de mer. Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine architectural de la ville villas, anciens hôtels et casinos…
Découverte de Trouville-sur-Mer en anglais avec Kate Patterson, trouvillaise de cœur, anime les ateliers d’anglais à la Maison des Jeunes de Trouville.
Cette visite s’effectue sous forme d’un quiz interactif pour anglophones et francophones désireux de pratiquer l’anglais
Durée : 1h30
Public : Tout public
Tarif gratuit.
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne. .
Discovered in 1825 by painter Charles Mozin, Trouville-sur-Mer quickly became a fashionable seaside resort thanks to its sea bathing. Discover the town’s history and architectural heritage: villas, old hotels and casinos…?
