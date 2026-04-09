Concert sortie de résidence Himëra MJC bréquigny Rennes
Concert sortie de résidence Himëra MJC bréquigny Rennes jeudi 23 avril 2026.
Concert sortie de résidence Himëra MJC bréquigny Rennes Jeudi 23 avril, 20h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Concert sortie de résidence Himëra
Après leur passage remarqué lors du festival Jazz à l’Ouest, La MJC Bréquigny accueille du 20 au 23 avril le trio Himëra pour une résidence soutenue par la Ville de Rennes.
Trio à l’instrumentation atypique (trompette, guitare électrique, percussions, un peu de synthé et chant en breton), Himëra élabore un jazz-rock actuel et hybride, une épopée musicale allant des mélodies traditionnelles bretonnes aux rythmes du Moyen-Orient.
Alliant l’acoustique à l’électrique, les trois musiciens aux parcours éclectiques naviguent entre compositions instrumentales et arrangements modernes de chansons bretonnes.
Lineup :
Iwan Audran – percussions, chant
Brieuc Stievenard – trompette, bugle, synthés, effets
Martin Chenu Noury – guitare électrique, octaver basse, effets, compositions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-23T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-23T23:00:00.000+02:00
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MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine
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