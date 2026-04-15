Mai à Vélo 2026, LPO Bretagne, Rennes

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai LPO Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

LPO Bretagne 68 Canal Saint-Martin, 35064 Rennes, France Rennes 35700 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202378