Informations pratiques

Donjeux

Concert Souffles de Pierre au Château de Donjeux

Château de Donjeux Donjeux Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Quand la magie d’une demeure historique devient un écrin musical enchanteur: Souffles de Pierre un dialogue intime où la flûte et le violoncelle font vibrer l’âme de ces pierres chargées de mémoire.

Un concert où des œuvres éclectiques du XVIII è au XX è siècle de compositeurs célèbres Devienne, Bizet, Marin-Marais, Connesson, Gabriel Fauré, Jean Philippe Rameau vous seront présentées par deux jeunes musiciens talentueux. .

Château de Donjeux Donjeux 52300 Haute-Marne Grand Est chateaudonjeux52@gmail.com

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English :

L’événement Concert Souffles de Pierre au Château de Donjeux Donjeux a été mis à jour le 2026-08-14 par Antenne de Joinville