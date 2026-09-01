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Concert Souffles de Pierre au Château de Donjeux Donjeux

samedi 19 septembre 2026 · Donjeux

Concert Souffles de Pierre au Château de Donjeux Donjeux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Château de Donjeux
Ville
52300 Donjeux
Département
Haute-Marne
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Donjeux

Concert Souffles de Pierre au Château de Donjeux

Château de Donjeux Donjeux Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
Quand la magie d’une demeure historique devient un écrin musical enchanteur: Souffles de Pierre un dialogue intime où la flûte et le violoncelle font vibrer l’âme de ces pierres chargées de mémoire.

Un concert où des œuvres éclectiques du XVIII è au XX è siècle de compositeurs célèbres Devienne, Bizet, Marin-Marais, Connesson, Gabriel Fauré, Jean Philippe Rameau vous seront présentées par deux jeunes musiciens talentueux.   .

Château de Donjeux Donjeux 52300 Haute-Marne Grand Est   chateaudonjeux52@gmail.com

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English :

L’événement Concert Souffles de Pierre au Château de Donjeux Donjeux a été mis à jour le 2026-08-14 par Antenne de Joinville

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