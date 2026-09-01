Concert Souffles de Pierre au Château de Donjeux Donjeux
samedi 19 septembre 2026 · Donjeux
Informations pratiques
Donjeux
Concert Souffles de Pierre au Château de Donjeux
Château de Donjeux Donjeux Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Quand la magie d’une demeure historique devient un écrin musical enchanteur: Souffles de Pierre un dialogue intime où la flûte et le violoncelle font vibrer l’âme de ces pierres chargées de mémoire.
Un concert où des œuvres éclectiques du XVIII è au XX è siècle de compositeurs célèbres Devienne, Bizet, Marin-Marais, Connesson, Gabriel Fauré, Jean Philippe Rameau vous seront présentées par deux jeunes musiciens talentueux. .
Château de Donjeux Donjeux 52300 Haute-Marne Grand Est chateaudonjeux52@gmail.com
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English :
L’événement Concert Souffles de Pierre au Château de Donjeux Donjeux a été mis à jour le 2026-08-14 par Antenne de Joinville
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