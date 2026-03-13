Concert spectacle La croisière s’amuse

Rue du Stade Genillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

L’Harmonie de Genillé a le plaisir de vous inviter sur les flots pour découvrir ou redécouvrir des musiques sur le thème de la mer et des océans !

L’Harmonie de Genillé a le plaisir de vous inviter sur les flots pour découvrir ou redécouvrir des musiques sur le thème de la mer et des océans ! .

Rue du Stade Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 31 50 27 harmoniedegenille@gmail.com

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English :

L’Harmonie de Genillé is pleased to invite you on the waves to discover or rediscover music on the theme of the sea and oceans!

L’événement Concert spectacle La croisière s’amuse Genillé a été mis à jour le 2026-03-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire