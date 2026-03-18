Concert-spectacle La noce Théâtre Émile Loubet Montélimar

Concert-spectacle La noce

Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

La Noce (de Tchekhov), une fable drôle, féroce, impitoyable, qui fustige avec réjouissance la médiocrité, la mesquinerie et l’étroitesse d’esprit des habitants des petites villes du fond de la Russie.

Concert-spectacle par les élèves du conservatoire.

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Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

Chekhov’s La Noce (The Wedding), a funny, ferocious, merciless fable that gleefully castigates the mediocrity, pettiness and narrow-mindedness of small-town dwellers in the depths of Russia.

Concert-show by students from the Conservatoire.

L’événement Concert-spectacle La noce Montélimar a été mis à jour le 2026-03-18 par Montélimar Tourisme Agglomération