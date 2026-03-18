Concert-spectacle La noce Théâtre Émile Loubet Montélimar
Concert-spectacle La noce Théâtre Émile Loubet Montélimar mercredi 27 mai 2026.
Concert-spectacle La noce
Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
La Noce (de Tchekhov), une fable drôle, féroce, impitoyable, qui fustige avec réjouissance la médiocrité, la mesquinerie et l’étroitesse d’esprit des habitants des petites villes du fond de la Russie.
Concert-spectacle par les élèves du conservatoire.
.
Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chekhov’s La Noce (The Wedding), a funny, ferocious, merciless fable that gleefully castigates the mediocrity, pettiness and narrow-mindedness of small-town dwellers in the depths of Russia.
Concert-show by students from the Conservatoire.
L’événement Concert-spectacle La noce Montélimar a été mis à jour le 2026-03-18 par Montélimar Tourisme Agglomération