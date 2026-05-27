Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT SPECTACLE Llupia

CONCERT SPECTACLE Llupia

CONCERT SPECTACLE Llupia vendredi 31 juillet 2026.

Ville : 66300 Llupia

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 21:15:00

Tarif :

Llupia

CONCERT SPECTACLE

Llupia Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:15:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Concert spectacle Patricia Di Fragia Hommage à Edith Piaf Espace Tosi….
  .

Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 50 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert-show Patricia Di Fragia Tribute to Edith Piaf Espace Tosi….

L’événement CONCERT SPECTACLE Llupia a été mis à jour le 2026-05-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

À voir aussi à Llupia (Pyrénées-Orientales)