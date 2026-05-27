CONCERT SPECTACLE Llupia
CONCERT SPECTACLE Llupia vendredi 31 juillet 2026.
Llupia
CONCERT SPECTACLE
Llupia Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:15:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert spectacle Patricia Di Fragia Hommage à Edith Piaf Espace Tosi….
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Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 50 59
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English :
Concert-show Patricia Di Fragia Tribute to Edith Piaf Espace Tosi….
L’événement CONCERT SPECTACLE Llupia a été mis à jour le 2026-05-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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