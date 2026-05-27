Llupia

POP, ROCK & DISCO

Llupia Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Groupe Echo pop, rock & disco entrée gratuite et places assises Espace Tosi….

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Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 50 59

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English :

Groupe Echo pop, rock & disco free admission and seating Espace Tosi….

L’événement POP, ROCK & DISCO Llupia a été mis à jour le 2026-05-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME