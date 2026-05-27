POP, ROCK & DISCO Llupia
POP, ROCK & DISCO Llupia vendredi 24 juillet 2026.
Llupia
POP, ROCK & DISCO
Llupia Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Groupe Echo pop, rock & disco entrée gratuite et places assises Espace Tosi….
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Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 50 59
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English :
Groupe Echo pop, rock & disco free admission and seating Espace Tosi….
L’événement POP, ROCK & DISCO Llupia a été mis à jour le 2026-05-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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