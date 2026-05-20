Lissac-et-Mouret

Concert spectacle un air de vacances à Lissac-et-Mouret

salle des fêtes Lissac-et-Mouret Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concert spectacle de la chorale de Loupiac, de la chanson française revisitée et interprétée à plusieurs voix avec une mise en scène originale et drôle, suivie d’une 2ème partie blues avec Tioura Kindy, gagnante du concours Bouge ta glotte.

Concert spectacle de la chorale de Loupiac, de la chanson française revisitée et interprétée à plusieurs voix avec une mise en scène originale et drôle, suivie d’une 2ème partie blues avec Tioura Kindy, gagnante du concours Bouge ta glotte.

.

salle des fêtes Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie +33 6 78 74 78 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert show by the Loupiac choir, French songs revisited and interpreted in several voices with an original and funny staging, followed by a 2nd part blues with Tioura Kindy, winner of the Bouge ta glotte contest.

L’événement Concert spectacle un air de vacances à Lissac-et-Mouret Lissac-et-Mouret a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Figeac