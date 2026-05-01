Dieuze

Concert Stag

26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Stag, artiste aux textes ciselés et au parcours riche sur les routes françaises

Stag, c’est la Chanson impopulaire , un théorème de la fraternité, une prières pour les athées, une banderole au-dessus de la misère.Tout public

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26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22 contact.linventerre@mailo.com

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English :

Stag, an artist with chiseled lyrics and a rich history on the French road

Stag is the unpopular song , a theorem of fraternity, a prayer for atheists, a banner above misery.

L’événement Concert Stag Dieuze a été mis à jour le 2026-04-12 par OT DU PAYS SAULNOIS