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Concert Stag Dieuze

Concert Stag Dieuze vendredi 15 mai 2026.

Adresse : 26 rue Bernard Dufort

Ville : 57260 Dieuze

Département : Moselle

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Dieuze

Concert Stag

26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Stag, artiste aux textes ciselés et au parcours riche sur les routes françaises
Stag, c’est la Chanson impopulaire , un théorème de la fraternité, une prières pour les athées, une banderole au-dessus de la misère.Tout public
0  .

26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22  contact.linventerre@mailo.com

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English :

Stag, an artist with chiseled lyrics and a rich history on the French road
Stag is the unpopular song , a theorem of fraternity, a prayer for atheists, a banner above misery.

L’événement Concert Stag Dieuze a été mis à jour le 2026-04-12 par OT DU PAYS SAULNOIS

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