Dieuze

Spectacle Patchwork

26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Dans ce mezze d’incongruités et de situations cocasses, vous serez confrontés, entre autres, à un (ba)lanceur d’alerte un brin délateur, une cérémonie funèbre qui tourne à l’absurde, Olga Wittgenstein Smirnoff Brauchenbraun Van Ecke, la diva internationale de retour pour un grand show caritatif.

un moment d’humour farfelu au ton iconoclaste et jubilatoire, servi par des textes ciselés.Tout public

0 .

26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this mezze of incongruities and funny situations, you’ll be confronted with, among other things, a whistle-blower, a funeral ceremony that turns absurd, Olga Wittgenstein Smirnoff Brauchenbraun Van Ecke, the international diva back for a big charity show.

a moment of wacky humor with an iconoclastic, jubilant tone, served up by chiseled texts.

L’événement Spectacle Patchwork Dieuze a été mis à jour le 2026-04-12 par OT DU PAYS SAULNOIS