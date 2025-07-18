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Le Saulnois D’rails Concert de Ritmix Velorail Dieuze

Le Saulnois D’rails Concert de Ritmix Velorail Dieuze vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Velorail

Adresse : 48 avenue Foch

Ville : 57260 Dieuze

Département : Moselle

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Dieuze

Le Saulnois D’rails Concert de Ritmix

Velorail 48 avenue Foch Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Le Saulnois D’rails propose concert de Ritmix (ex- Quartes Grises), Pop Rock
Ouverture à 19h et concert dès 20h.
Buvette et restauration sur place.
Prix libre.Tout public
0  .

Velorail 48 avenue Foch Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 75 02 84 00  wolfgang.schaeffer@lesvelorailsdugrandest.fr

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English :

Le Saulnois D’rails proposes: concert by Ritmix (ex- Quartes Grises), Pop Rock
Opening at 7pm, concert from 8pm.
Refreshments and food on site.
Free admission.

L’événement Le Saulnois D’rails Concert de Ritmix Dieuze a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS SAULNOIS

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