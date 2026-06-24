Les caprices de l’enfant roi Salle de la Délivrance Dieuze
vendredi 24 juillet 2026 · Salle de la Délivrance · Dieuze
Informations pratiques
Dieuze
Les caprices de l’enfant roi
Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
5.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil.Tout public
5.5 .
Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr
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English :
1651. Louis (not yet XIV) is a young teenager. With the Fronde looming, his mother, Anne of Austria, decides to smuggle her son out of the country to keep him safe and replaces him with a lookalike. D’Artagnan entrusts Louis to Cyrano de Bergerac, who hides him within Madeleine Béjart and Molière’s theater troupe. While Madeleine and Cyrano discover a shared passion for the young Molière, Louis discovers life and its pleasures, art and work, courage and strategy—everything that will make him the Sun King.
L’événement Les caprices de l’enfant roi Dieuze a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU PAYS SAULNOIS
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