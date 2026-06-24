Disclosure Day Salle de la Délivrance Dieuze

Dieuze

Disclosure Day

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-07-10 20:15:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12

Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.Tout public

5.5 .

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

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English :

What if you found out we’re not alone? What if we showed you, proved it to you—would that scare you? People have a right to the truth. It belongs to seven billion people. Every second brings us closer to the inevitable… Disclosure Day.

L’événement Disclosure Day Dieuze a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU PAYS SAULNOIS