Le Saulnois D’rails concert Les nadines + soirée Jam Velorail Dieuze
Le Saulnois D’rails concert Les nadines + soirée Jam Velorail Dieuze vendredi 24 juillet 2026.
Dieuze
Le Saulnois D’rails concert Les nadines + soirée Jam
Velorail 48 avenue Foch Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le Saulnois D’rails propose concert de Les Nadines et soirée Jam (Rock)
Ouverture à 19h et début des concerts à 20h.
Buvette et restauration sur place.
Prix libre.Tout public
0 .
Velorail 48 avenue Foch Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 75 02 84 00 wolfgang.schaeffer@lesvelorailsdugrandest.fr
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English :
Le Saulnois D’rails proposes: Les Nadines concert and Jam evening (Rock)
Opening at 7pm, concerts start at 8pm.
Refreshments and food on site.
Free admission.
L’événement Le Saulnois D’rails concert Les nadines + soirée Jam Dieuze a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS SAULNOIS
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