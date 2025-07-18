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Le Saulnois D’rails concert Les nadines + soirée Jam Velorail Dieuze

Le Saulnois D’rails concert Les nadines + soirée Jam Velorail Dieuze vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Velorail

Adresse : 48 avenue Foch

Ville : 57260 Dieuze

Département : Moselle

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Dieuze

Le Saulnois D’rails concert Les nadines + soirée Jam

Velorail 48 avenue Foch Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Le Saulnois D’rails propose concert de Les Nadines et soirée Jam (Rock)
Ouverture à 19h et début des concerts à 20h.
Buvette et restauration sur place.
Prix libre.Tout public
0  .

Velorail 48 avenue Foch Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 75 02 84 00  wolfgang.schaeffer@lesvelorailsdugrandest.fr

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English :

Le Saulnois D’rails proposes: Les Nadines concert and Jam evening (Rock)
Opening at 7pm, concerts start at 8pm.
Refreshments and food on site.
Free admission.

L’événement Le Saulnois D’rails concert Les nadines + soirée Jam Dieuze a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS SAULNOIS

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