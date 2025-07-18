Le Saulnois D’rails concert Les nadines + soirée Jam Velorail Dieuze

Dieuze

Le Saulnois D’rails concert Les nadines + soirée Jam

Velorail 48 avenue Foch Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le Saulnois D’rails propose concert de Les Nadines et soirée Jam (Rock)

Ouverture à 19h et début des concerts à 20h.

Buvette et restauration sur place.

Prix libre.Tout public

0 .

Velorail 48 avenue Foch Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 75 02 84 00 wolfgang.schaeffer@lesvelorailsdugrandest.fr

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English :

Le Saulnois D’rails proposes: Les Nadines concert and Jam evening (Rock)

Opening at 7pm, concerts start at 8pm.

Refreshments and food on site.

Free admission.

L’événement Le Saulnois D’rails concert Les nadines + soirée Jam Dieuze a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS SAULNOIS